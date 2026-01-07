Obsidian era l'unica scelta per realizzare Fallout: New Vegas, secondo Todd Howard

Quest'anno Fallout: New Vegas ha compiuto 15 anni. Non solo, perché sostanzialmente è stato l'ispirazione principale per la seconda stagione della serie Prime Video di Fallout. Molti lo considerano il miglior Fallout 3D, nonostante sia uno spin-off. Secondo Todd Howard , il capo di Bethesda, l'editore della serie, Obsidian fu l'unica scelta possibile per realizzarlo.

Gli unici

"Erano l'unica scelta", ha dichiarato Howard ai microfoni di Game Informer. "Avevano già fatto qualcosa di simile con Star Wars: Knights of the Old Republic 2 e li conoscevamo molto bene. Sapevamo che saremmo passati a Skyrim, che il franchise era tornato, ma che ci sarebbe stata una lunga pausa fino a Fallout 4: come potevamo mantenere viva la serie?"

Obsidian è stata fondata da ex sviluppatori di Interplay e Black Isle Studios, che in precedenza avevano lavorato al Fallout originale e anche a una versione cancellata di Fallout 3 (Van Buren). Era davvero la scelta più ovvia per New Vegas. Howard ha inoltre affermato che l'unica indicazione data da Bethesda prima dello sviluppo era di concentrarsi sulle fazioni in guerra nel gioco e sulla possibilità per i giocatori di scegliere tra di esse.

"Ciò che ha reso New Vegas speciale è stato il focus ferreo sul gameplay basato su scelte e conseguenze", ha aggiunto John Gonzalez, lead creative designer di New Vegas. "Si tratta di permettere al giocatore di avere un enorme impatto narrativo, un grande controllo sulla storia."

Detto questo, Bethesda non ha più fatto una scelta simile, affidandosi all'MMO Fallout 76 per tenere viva la serie, oltre alle molte riedizioni di Fallout 4, di cui l'ultima è l'Anniversary Edition.