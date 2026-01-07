Nocturnal 2 riceverà una demo su Steam con oltre un'ora di gioco

Sunnyside Games ha annunciato con un trailer che Nocturnal 2 riceverà una demo su Steam: disponibile a partire dal prossimo 27 gennaio, la versione dimostrativa del nuovo capitolo della serie includerà oltre un'ora di gioco.

Si tratterà dunque di una grande opportunità per provare in anteprima l'esperienza di Nocturnal 2, esplorare gli scenari iniziali della campagna, sbloccare le prime abilità, prendere confidenza con il sistema di combattimento e scoprire alcuni elementi chiave della lore.

Gli sviluppatori hanno precisato che la demo è stata adattata con cura per evitare spoiler rilevanti sulla struttura narrativa e sul mondo di gioco, in vista del lancio ufficiale, previsto più avanti nel corso dell'anno su PC e Nintendo Switch.

Caratterizzato da un immaginario fantasy cupo e malinconico, Nocturnal 2 c i metterà al comando di Ardeshir, il portatore della Fiamma Tenace, che intraprende un viaggio nelle profondità della città dimenticata di Ytash per spezzare una terribile maledizione.