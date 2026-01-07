Una nuova mod mira a spingere al limite l'engine di Quake

Quake di id Software continua a essere un gioco amatissimo dai modder, come dimostra la mod Quake Brutalist Jam III , che mira a portare ai suoi limiti estremi il vetusto motore di gioco . È stata realizzata da un team guidato dai modder Makkon e Fairweather e va decisamente provata, a nostro giudizio.

Un progetto gigantesco

Quake Brutalist Jam III è un enorme progetto comunitario che ha richiesto oltre un anno di sviluppo. Aggiunge davvero tanti contenuti a Quake: un set completamente nuovo di armi, dei nuovi mostri e dei nuovi potenziamenti. Inoltre, migliora enormemente la grafica.

La community ha realizzato ben 77 mappe per la mod, che sfruttano il motore di Quake in ogni possibile modo, mettendone in mostra lo stile brutalista.

Come specificato dalla fonte, è importante notare che Quake Brutalist Jam III va usata con il source port Ironwail, versione 0.8.1 o superiore. Di conseguenza, la mod potrebbe presentare conflitti o problemi con altri motori.

La buona notizia è che la mod è disponibile anche in versione autonoma, ossia come pacchetto completo di QBJ3, che include LibreQuake e il motore Ironwail per giocare immediatamente. Non è nemmeno necessario acquistare Quake per poterla avviare. Insomma, andate sulla pagina ufficiale di Quake Brutalist Jam III e scaricate. Se vi interessa avere un'anteprima di quello che vi aspetta, guardate il trailer che abbiamo aggiunto alla notizia.