Nightdive Studios annuncerà qualcosa di "grosso" al QuakeCon 2025: una remaster di un Quake?

Durante una recente puntata del podcast di Giant Bomb, uno sviluppatore del team di Nightdive Studios ha riferito che un annuncio sul prossimo "grosso progetto" della software house verrà effettuato durante il QuakeCon 2025, facendo pensare a una possibile remaster della serie Quake.

Considerando che si tratta di un team specializzato in remaster e remake, in grado di raggiungere risultati particolarmente positivi nella modernizzazione dei titoli classici, è facile pensare che un annuncio in occasione del QuakeCon 2025 possa riguardare una rielaborazione di uno dei giochi id Software.

La possibilità di un rilancio di Quake in qualche forma circola ormai da tempo tra le voci di corridoio, e in questo caso tutti i pianeti sembrerebbero allinearsi per un annuncio riguardante la serie.