WhatsApp avrà una gestione avanzata per le notifiche delle liste di chat: ecco come funziona

La funzionalità permetterà di amministrare le notifiche per tutte le conversazioni raggruppate in una lista specifica. Andiamo a vedere come funziona.

Un recente aggiornamento della versione beta per dispositivi Android, disponibile tramite il Google Play Store, ha rivelato l'implementazione di uno strumento volto a migliorare la gestione delle notifiche di WhatsApp , per la precisione quelle delle liste di chat.

La beta 2.25.19.17 di WhatsApp per Android

Con il nuovo aggiornamento, se si organizzano le chat in liste, con categorie come "lavoro", "famiglia" o "progetti specifici", sarà presto possibile silenziare o attivare le notifiche per un'intera lista. Questo semplifica notevolmente il processo, evitando l'intervento manuale su ogni singola conversazione. Ma come funziona nello specifico? Aprendo il menu che contiene le opzioni della lista, si troverà una nuova impostazione per controllare come vengono gestite le notifiche. Una volta selezionata questa opzione, qualsiasi preferenza di notifica verrà applicata a tutte le chat all'interno della lista selezionata.

La gestione delle notifiche delle liste (fonte: wabetainfo)

L'opzione di gestione delle notifiche è disponibile anche all'interno delle impostazioni dell'app, per garantire un punto di accesso alternativo per personalizzare la propria esperienza. Ovviamente, se un utente sceglie di silenziare tutte le chat in una lista, i contatti inclusi in tali chat non ne verranno informati. Le notifiche smetteranno semplicemente di apparire sul dispositivo, senza influire su come i messaggi vengono inviati o ricevuti. Inoltre, gli utenti riceveranno comunque le notifiche se vengono menzionati in una chat di gruppo che appartiene a una lista silenziata, garantendo che i messaggi importanti o urgenti possano comunque arrivare.

La funzione per gestire le notifiche dei messaggi per le liste di chat è disponibile per alcuni beta tester che installano gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp beta per Android dal Google Play Store e verrà distribuita a un numero ancora maggiore di persone nelle prossime settimane. Voi che cosa ne pensate? Aspettavate questa funzione? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Meta AI può generare un riassunto dei vostri messaggi privati su WhatsApp.