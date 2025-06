Meta AI può generare un riassunto dei vostri messaggi privati su WhatsApp

Arriva il riassunto delle chat

Questa funzione è in fase di rollout negli Stati Uniti, quindi in inglese, ma probabilmente arriverà anche in Italia nel corso dell'anno. Meta utilizza la tecnologia Private Processing, che in teoria dovrebbe impedire sia a Meta che a terze parti di spiare le chat e accedere ai vostri dati personali. Si tratta comunque di una funzione facoltativa, quindi potete attivarla o disattivarla tranquillamente in base alle vostre preferenze.

Inoltre, pare sia possibile utilizzare l'impostazione Privacy Avanzata per impedire agli utenti di utilizzare le funzioni IA nelle chat di gruppo. Secondo quanto mostrato, basterà andare su "Messaggi non letti" a inizio chat e l'IA vi riepilogherà velocemente i punti salienti della conversazione.

I riassunti delle chat su WhatsApp

Non sappiamo esattamente quanto questo riassunto sia accurato, ma potrebbe essere molto utile in ambito lavorativo o quando non si ha molto tempo a disposizione. Solo voi potrete vedere questi riassunti, ma non è chiaro se riguardino anche eventuali messaggi vocali. Questi ultimi possono essere già trascritti, anche se al momento la lingua italiana non è ancora disponibile.