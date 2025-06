Novità per WhatsApp: musica, sticker ed emoji senza foto o video per gli stati

Sticker. emoji e musica per gli stati

Gli stati testuali sono oggo limitati a messaggi su sfondi a tinta unita, con opzioni di personalizzazione circoscritte a colori e caratteri. L'ultimo aggiornamento della versione WhatsApp beta per Android 2.25.19.13, disponibile tramite il Google Play Store, invece, sta sperimentando la possibilità di integrare direttamente sticker, emoji, musica e persino disegni a mano libera all'interno dei loro stati testuali. L'integrazione di questi strumenti avviene direttamente nella schermata di composizione dello stato testuale, eliminando la necessità di allegare un'immagine o un video come sfondo.

Musica negli stati per WhatsApp Beta

Si ha così accesso a strumenti come il pennello per il disegno a mano libera, i selettori di emoji, i pannelli degli sticker e le opzioni per la condivisione di brani musicali. Questa soluzione consolida diverse funzionalità multimediali in un'unica interfaccia intuitiva, semplificando notevolmente il processo di creazione dei contenuti.

Come al solito, la disponibilità di questa funzionalità è progressiva. Attualmente un numero selezionato di beta tester ha accesso a queste nuove capacità, e l'estensione a un pubblico più ampio è prevista nelle prossime settimane, man mano che gli aggiornamenti della versione beta di WhatsApp per Android verranno rilasciati sul Google Play Store.

Voi intanto che ne pensate? Diteci la vostra nei commenti. Intanto gli sfondi generati dall'IA sono realtà, almeno per chi ha la beta.