WhatsApp, gli sfondi generati dall'IA sono realtà, almeno per chi ha la beta

A seguito della pubblicazione dell'ultimo aggiornamento della beta di WhatsApp per Android 2.25.19.11 , disponibile sul Google Play Store, WhatsApp ha cominciato a implementare una funzione per generare sfondi per le chat tramite l'intelligenza artificiale di Meta AI.

Gli sfondi generati da Meta AI

Come potete vedere dall'immagine qua sotto, i beta tester possono ora personalizzare il tema della chat con sfondi generati dall'intelligenza artificiale. Questa nuova funzione è accessibile dalle impostazioni del tema della chat, dove scegliere di applicare uno sfondo generato dall'AI a tutte le loro conversazioni e canali. In alternativa, si può impostare uno sfondo unico per conversazioni specifiche aprendo la schermata delle informazioni della chat e selezionando l'opzione per creare uno sfondo da lì.

Gli sfondi generati con Meta AI (fonte: wabetainfo)

La selezione di sfondi IA suggeriti viene presentata già nell'interfaccia di generazione dello sfondo: questi sono generati automaticamente ma se nessuna delle opzioni suggerite corrisponde alle proprio preferenze, è possibile inserire un prompt testuale personalizzato per generare un nuovo set di sfondi. Meta AI elaborerà quindi il prompt e produrrà una varietà di variazioni di sfondi basate sulla descrizione. A quel punto se ne può sceglie uno o affinare il risultato modificando il prompt.

La funzione per generare sfondi per le chat tramite l'intelligenza artificiale di Meta AI è per ora disponibile per alcuni beta tester su Android, ma verrà distribuita a un numero ancora maggiore di persone nelle prossime settimane.

Voi che cosa ne pensate? Li usereste? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto WhatsApp rinvia l'arrivo della pubblicità, ma solo in Europa.