MediaTek presenta il nuovo processore Dimensity 8450, con specifiche piuttosto interessanti

MediaTek Dimensity 8450: le specifiche tecniche

Il nuovo chip MediaTek Dimensity 8450 è realizzato con un nodo produttivo a 4 nanometri. Entrando nel merito, il nuovo processore offre una CPU a 8 core, che include precisamente un core Cortex-X4 con frequenza da 3,25 GHz, 3 core Cortex A-720 con frequenza da 3,00 GHz, 4 core d'efficienza Cortex-A520 con una frequenza da 2,10 GHz, combinando sapientemente prestazioni ed efficienza energetica per l'uso quotidiano.

Per quanto riguarda il comparto video, invece, il nuovo processore MediaTek Dimesnity 8450 presenta la GPU Arm Mali G-720 MC7, in grado di restituire ottime prestazioni utili in ambito gaming. Come anticipato poco sopra, grande focus è stato riservato all'intelligenza artificiale, grazie all'implementazione della NPU 880 di MediaTek che garantisce l'accesso alle funzionalità IA più avanzate introdotte di recente. Il nuovo chip supporta inoltre la RAM di tipologia LPDDR5X e la memoria interna UFS 4.0.