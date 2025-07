Trust GXT 1246 Muta Wireless, la recensione del controller economico per Nintendo Switch

L'ultima versione del controller economico targato Trust è compatibile con Nintendo Switch 1 e 2, ma come si comporta in concreto?

Trust GXT 1246 Muta Wireless Controller è l'ultima versione del gamepad economico prodotto dall'azienda olandese, che diventa compatibile con Nintendo Switch 1 e 2 oltre che con il PC, sebbene quest'ultima specifica non venga indicata sulla confezione né sul libretto delle istruzioni del dispositivo, che costa appena 29,90€ su Amazon. Si tratta indubbiamente di una somma davvero contenuta rispetto alle caratteristiche di un gamepad dotato di doppia connettività, Bluetooth o cablata, sebbene di fatto manchino gli extra che troviamo nei prodotti più sofisticati: niente tasti aggiuntivi posteriori, niente uscita jack per le cuffie (sebbene la predisposizione sia presente, come rivela la parte inferiore del dispositivo) e un solo tasto programmabile, quello per il turbo.

Caratteristiche tecniche: Trust è nota da sempre per la sua capacità di rivolgersi a un pubblico magari più casual della media, dotato di un budget limitato ma non per questo disposto ad accettare prodotti di scarsa qualità; e infatti l'azienda nel corso degli anni ha seguito un percorso che l'ha portata anche a inaugurare una valida linea di prodotti per il gaming, di cui il controller Muta è un ottimo rappresentante. Il Trust GXT 1246 Muta Wireless Controller L'ultima versione del gamepad è appunto quella che abbiamo avuto modo di provare per diversi giorni, la GXT 1246, che come detto è compatibile sia con Nintendo Switch che con Nintendo Switch 2, oltre che con il PC. La configurazione? Estremamente semplice, ad esempio su Switch 2 vi basterà accedere all'opzione relativa ai controller dal menu principale, selezionare "cambia impugnatura / ordine", tenere premuto il pulsante home sul Muta finché i LED rossi non lampeggiano rapidamente e a quel punto premere i due tasti dorsali L e R per accoppiarlo con la console. Su PC la procedura è simile: si tiene premuto il pulsante home del controller finché i LED rossi non lampeggiano rapidamente e si aggiunge la periferica Bluetooth, riconosciuta da Windows 11 come "pro controller" e da Steam direttamente con il layout dei comandi corretto, quello del gamepad Xbox. Curiosamente, collegando il Muta con il cavo USB bisogna ricordarsi di selezionare l'opzione "usa il layout Nintendo". Uno sguardo all'analogico sinistro (blu) e al d-pad del Trust GXT 1246 Muta Wireless Controller Veniamo però alle caratteristiche tecniche, che oltre alla doppia connettività e al tasto turbo programmabile sui singoli pulsanti principali vedono la presenza di un layout asimmetrico per gli stick analogici, una batteria integrata che promette un'autonomia di 15 ore, un tasto per la cattura delle immagini ben più accessibile rispetto a quello che troviamo sul Joy-Con 2 sinistro e infine dei grilletti istantanei e digitali, non analogici, che si rifanno a quelli presenti su Nintendo Switch 2. Scheda tecnica Razer GXT 1246 Muta Wireless Controller Design analogici: asimmetrico

asimmetrico Compatibilità: PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Connettività: Bluetooth, USB-C

Bluetooth, USB-C Pulsanti: 13 più analogici e d-pad

13 più analogici e d-pad Parti sostituibili: nessuna

nessuna Programmabile: solo il turbo

solo il turbo Porte: USB-C

USB-C Autonomia: 15 ore

15 ore Dimensioni: 161 x 111 x 61 millimetri

161 x 111 x 61 millimetri Peso: 218 grammi

218 grammi Prezzo: 29,90€

Design Al di là di alcune differenze nella colorazione rispetto allo stile all-black del modello originale, che si traducono in una versione bianca, una nera con gli stick blu e rosso, e infine una con anche le impugnature blu e rosse, il GXT 1246 Muta Wireless Controller ripropone il design ben collaudato del gamepad Trust, con il layout asimmetrico per le levette e la peculiare disposizione "a V" dei tasti centrali, che in questa maniera risultano ben accessibili. La parte superiore del Trust GXT 1246 Muta Wireless Controller La piccola striscia con quattro LED rossi ha una funzione esclusivamente pratica, mentre per il resto la scelta dei materiali va a caratterizzare l'estetica del controller: le ampie trame "gommate" nella parte frontale delle impugnature e l'alternanza di plastiche opache e lucide si rivela una scelta efficace, che dà vita a una composizione gradevole.

Esperienza d'uso Sulla confezione del Trust GXT 1246 Muta Wireless Controller è presente un bel bollino rosso che conferma la compatibilità del dispositivo con Nintendo Switch 2, ed è appunto sulla nuova console ibrida che abbiamo testato il gamepad per alcuni giorni, al fine di verificare la precisione, la reattività, l'ergonomia e le funzionalità di un prodotto che, come detto, può essere vostro per appena 29,90€. Il Trust GXT 1246 Muta Wireless Controller impugnato Tenendo in mente questo aspetto, non c'è dubbio che la qualità costruttiva sembri davvero molto buona: il Muta appare solido, ben assemblato, compatto e anche relativamente leggero, una ventina di grammi meno del Pro Controller ufficiale Nintendo. Gli analogici oppongono una resistenza maggiore rispetto a quelli dei Joy-Con 2, mentre il feedback dei pulsanti principali è molto simile a quello del pad Xbox. Certo, la predisposizione per l'uscita cuffie senza che ci sia l'uscita cuffie non è mai bella da vedere, vedi la recensione dell'Horipad for Steam, ma sono più che altro i tasti dorsali e i grilletti che lasciano un po' a desiderare: i primi risultano leggeri e plasticosi, i secondi sono istantanei e non analogici visto che Nintendo pensava che nel 2025 non fosse ancora il caso di compiere un passo così importante, ma purtroppo hanno anche qualche millimetro di corsa che ne aumenta sistematicamente la latenza. Lo stick destro (rosso) e i pulsanti principali del Trust GXT 1246 Muta Wireless Controller Ad ogni modo, l'esperienza di gioco si è rivelata piacevole, tanto su Nintendo Switch 2 quanto su PC: abbiamo provato diversi titoli, da Cyberpunk 2077 a Yakuza 0, da Hogwarts Legacy a Killing Floor 3, sperimentando un'ottima ergonomia e una buona precisione in tutte le situazioni, a conferma di un rapporto qualità / prezzo sicuramente interessante.

Conclusioni Prezzo 29,99 € Acquistalo qui Multiplayer.it 7.5 Trust GXT 1246 Muta Wireless Controller è una piacevole sorpresa, un gamepad senza fili dotato di doppia connettività e compatibile non solo con Nintendo Switch 1 e 2, ma anche con il PC. Mancano i tasti extra posteriori tipici dei pro controller, un'uscita cuffie e non parliamo nemmeno di tecnologie magnetiche o finezze del genere, ma a fronte del prezzo richiesto non c'è dubbio che ci troviamo di fronte a un prodotto interessante. Durerà?