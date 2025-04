Horipad for Steam, la recensione del nuovo controller PC con licenza ufficiale Valve

Annunciato alcuni mesi fa e distribuito inizialmente nel solo territorio giapponese, Horipad for Steam è ora disponibile anche in occidente e abbiamo avuto la possibilità di provare per diversi giorni il primo gamepad su licenza ufficiale Valve dai tempi dello Steam Controller , sorprendendoci a scoprire che il dispositivo realizzato da Hori si pone come una sorta di successore spirituale di quel progetto. Ciò che vogliamo dire è che, in maniera del tutto inaspettata, anche questo Horipad mette sul tavolo un'integrazione completa con l'ecosistema Steam ma insieme a scelte di design molto controverse, senza sperimentare soluzioni di input originali come sono stati i touchpad del gamepad targato Valve e presentando alcune mancanze clamorose per un qualsiasi controller moderno.

Caratteristiche tecniche dell'Horipad for Steam

La prima cosa che colpisce di Horipad for Steam è il selettore posto sul retro del controller, che consente di selezionare la modalità Steam in DirectInput oppure la tradizionale modalità Xinput, e che subito mette in chiaro l'ambiguità di questo dispositivo. Nel primo caso è infatti possibile sfruttare la connettività wireless, sebbene unicamente all'interno di SteamOS e via Bluetooth, con tanto di dongle incluso nella confezione per chi non disponesse di un trasmettitore integrato.

Il gamepad prodotto da Hori non supporta infatti la connettività wireless a 2,4 GHz e tanto potrebbe bastare per tagliare fuori gli utenti che percepiscono la maggiore latenza che la soluzione impiegata comporta. L'alternativa naturalmente è il cavo USB, obbligatorio laddove si selezioni la modalità Xinput, che però apre alla compatibilità completa con i vari launcher e le applicazioni disponibili sulla piattaforma Windows. La batteria integrata promette fino a dodici ore di autonomia, ma non è presente alcuna vibrazione né un'uscita jack per le cuffie.

Restando nell'ambito dell'ecosistema Valve, le possibilità offerte da Horipad for Steam sono senz'altro varie e interessanti: tutti i pulsanti del controller possono essere personalizzati, inclusi i due tasti programmabili presenti nella parte frontale (in una posizione non particolarmente comoda), e sono presenti combinazioni che permettono di ovviare alla mancanza di un mouse e di una tastiera: da questo punto di vista il filo conduttore con l'originale Steam Controller, di cui vi rimandiamo alla nostra recensione, appare evidente.

Horipad for Steam e il suo peculiare colore

L'apparecchio integra un giroscopio e gli stick analogici possono essere impostati per una maggiore sensibilità. I due tasti extra integrati nelle impugnature sono fra i più comodi e ben implementati che abbiamo mai sperimentato, mentre il d-pad è francamente terribile e i grilletti rappresentano un altro mistero di questo design, visto che possiedono una corsa estremamente breve e non regolabile, eppure c'è un selettore per cambiare la modalità di pressione.

Scheda tecnica Horipad for Steam