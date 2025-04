Clair Obscur: Expedition 33 può essere stato danneggiato dal lancio su Game Pass? Il team di Palworld risponde

Anche Palworld è stato infatti lanciato in Game Pass, con gli sviluppatori che hanno sempre ribadito la positività degli accordi proposti da Microsoft in occasione di questi progetti di partnership.

Il lancio al day one di Clair Obscur: Expedition 33 su Game Pass ha rilanciato le vecchie discussioni sulla convenienza, per gli sviluppatori, di inserire i propri giochi nel servizio su abbonamento di Microsoft, ma ai dubbiosi il team di Palworld ha voluto rispondere con una certa sicurezza, facendo capire che Sandfall ha sicuramente giovato dell'accordo per il lancio direttamente nella piattaforma.

Il punto di vista di un indie su Game Pass

"Expedition 33 è un altro gioco ad essere trascinato involontariamente su Twitter nella discussione sulla sostenibilità economica del Game Pass" ha scritto Buckley in un messaggio su X, commentando soprattutto i discorsi sull'eventuale danno economico che gli sviluppatori potrebbero aver ricevuto dalle mancate vendite potenziali.



"Mi sento un po' più ferrato sull'argomento rispetto a molti altri, quindi mi limiterò a dire che sì, vale davvero la pena avere un gioco su Game Pass", ha riferito, in maniera molto semplice e diretta.

Ovviamente, Buckley non ha fornito informazioni precise sui numeri e gli accordi presi, ma ha spiegato qualcosa di più negli interventi successivi. In questi, ha riferito di non poter parlare per le produzioni tripla A, ma per quanto riguarda i progetti su scala più piccola, allora l'inserimento in Game Pass porta sicuri benefici agli sviluppatori, sia in termini economici che di visibilità generale.

"Parlo dal punto di vista di un indie", ha affermato il community manager di PocketPair. "Non ho esperienza di lavoro nello spazio tripla A, quindi non so che tipo di accordi vengano stipulati lì, ma abbiamo lanciato due giochi su Game Pass e siamo stati molto soddisfatti di entrambi, quindi posso solo dire che sono soddisfatto dell'esperienza che ho avuto".

Come abbiamo visto, Clair Obscur: Expedition 33 ha raggiunto in pochi giorni già un importante traguardo in termini di vendite, ma la quantità di giocatori è sicuramente ancora più ampia se si pensa all'uscita diretta su Game Pass, con il gioco che fa parte della seconda ondata di titoli di aprile.