Svelati i requisiti PC di Elden Ring Nightreing e sembrano molto accessibili

Con un post su X, FromSoftware ha svelato i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC di Elden Ring Nightreing, che a prima vista sembrano molto accessibili e molto simili a quelli dell'Elden Ring del 2021 per quanto riguarda GPU e RAM indicate.

La configurazione consigliata consiste in un processore i5-11500 o un Ryzen 5 5600, accompagnato da 16 GB di RAM e una scheda video GeForce GTX 1070 da 8 GB o da una Radeon RX Vega 56 da 8GB, che per l'appunto è quello che viene suggerito anche per l'Elden Ring originale e l'espansione Shadow of the Erdtree. Molto contenute le dimensioni per l'installazione, che approssimativamente saranno intorno ai 30 GB.