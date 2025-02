Elden Ring: Nightreign è stato analizzato da Digital Foundry su PS5, Xbox Series X|S e PS5 Pro

Per quanto riguarda risoluzione e framerate il gioco si avvicina molto a quanto abbiamo già visto su Elden Ring. Troviamo dunque le classiche modalità Quality e Performance , ma niente opzioni che attivano il ray tracing. Con il preset Qualità su PS5 e Xbox Series X|S raggiunge i 4K nativi e i 1440p su Series S. La modalità framerate, invece, impiega una risoluzione dinamica tra i 1512p e il 4K su PS5 e Xbox Series X e tra i 1008p e i 1440p su Series S per raggiungere i 60 fps, purtroppo tutt'altro che stabili, al contempo con alcune rinunce dal punto di vista grafico, come ad esempio la qualità delle ombre.

Approfittando del recente Network Test di Elden Ring Nightreign , Digital Foundry ha realizzato una video analisi in cui mette alla prova la nuova creatura di FromSoftware su PS5, Xbox Series X|S e PS5 Pro.

Le prestazioni su PS5 Pro

Nonostante Elden Ring Nightreign non supporti nativamente PS5 Pro, ad esempio non sfrutta il PSSR, il gioco comunque ottiene dei benefici grazie alla maggiore potenza della GPU della console. Di conseguenza, in modalità Performance la risoluzione dinamica si aggira su valori mediamente superiori a PS5, assestandosi frequentemente sul 4K nativo.

Elden Ring: Nightreign sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One a partire dal 30 maggio. Se non siete riusciti a provare il Network Test in prima persona, quantomeno potrete farvi un'idea sul gioco grazie al nostro provato.