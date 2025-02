Microsoft chiude definitivamente Skype a maggio: utenti invitati a passare a Teams

Dopo anni di incertezze e aggiornamenti improvvisi, Skype verrà ufficialmente chiuso a maggio 2025 . La notizia è stata confermata all'interno dell'ultima anteprima di Skype per Windows, dove un messaggio avvisa gli utenti che l'app non sarà più disponibile e che le comunicazioni dovranno avvenire tramite Microsoft Teams.

La lenta fine di Skype: da leader della comunicazione a software dimenticato

Lanciato nel 2003, Skype è stato per anni il riferimento per le chiamate VoIP e la messaggistica online. Microsoft lo ha acquistato nel 2011 per 8,5 miliardi di dollari, eliminando gradualmente servizi concorrenti come Windows Live Messenger. Tuttavia, l'integrazione forzata con Windows 10 non ha mai realmente funzionato, portando a una serie di tentativi falliti di rilancio.

Le chiamate su Skype

Con il debutto di Microsoft Teams nel 2017, l'azienda ha iniziato a puntare su una piattaforma più moderna e orientata alla collaborazione aziendale. La fine di Skype for Business nel 2021 aveva già lasciato intendere la direzione presa da Microsoft, ma Skype ha continuato a ricevere aggiornamenti, mantenendo una base di utenti affezionati.