Microsoft: problemi ai servizi tra Teams, Outlook e altri, indagini in corso

In queste ore sono stati rilevati diversi problemi ad alcuni servizi Microsoft, in particolare per quanto riguarda applicazioni professionali, che coinvolgono soprattutto Teams, Outlook e Microsoft 365, su dio la compagnia sta indagando e che dovrebbe risolvere a breve.

Per il momento, sappiamo che Microsoft ha individuato un "potenziale problema di networking" e sta effettuando dei test per risolvere gli inconvenienti. Ci sono intanto già migliaia di segnalazioni di disservizi e impossibilità di accedere ad alcune funzionalità integrate della piattaforma tra Europa e Asia in particolare.

Tra i servizi colpi sembrano esserci:

Microsoft Teams

Exchange Online

Outlook

SharePoint Online

OneDrive for Business

Microsoft Graph

Si tratta di una situazione piuttosto rara per i servizi Microsoft, almeno per quanto riguarda problemi rilevati contemporaneamente su più di questi insieme. Nel frattempo, sembra non ci siano particolari problemi per quanto riguarda l'infrastruttura Xbox, che non risulta colpita da questi inconvenienti al networking, almeno per il momento.

Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi sulla questione, per il momento i messaggi su Twitter riportano che i lavori stanno proseguendo e i problemi sembrano essere stati individuati, con le possibili soluzioni in arrivo a breve.