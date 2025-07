Microsoft sta testando nuove funzioni che consentono di controllare il PC da smartphone Android

Secondo alcune fonti, Microsoft starebbe testando diverse funzioni che consentono agli utenti di controllare il computer dal proprio telefono Android. In particolare, sono state scoperte due funzionalità specifiche, ovvero la possibilità di bloccare da remoto il PC e l'accesso alla clipboard di Windows direttamente da Android. Ricordiamo che da anni è già disponibile la funzione Collegamento a Windows, o Phone Link, per leggere le notifiche o rispondere ai messaggi, ma stavolta Microsoft punta a una maggiore connettività. Vediamo tutti i dettagli in merito.

Le nuove funzioni A scoprire queste informazioni è stata Android Authority (trovate la fonte in calce). Con il nuovo Link to Windows è possibile accedere alla cronologia della clipboard di Windows, quindi si possono recuperare anche i contenuti precedenti senza dover utilizzare il PC. Con Lock PC, invece, è possibile bloccare da remoto il proprio computer, direttamente dallo smartphone, ma per abilitarlo è necessario attivare l'opzione nelle impostazioni di Windows. Il blocco da remoto può sicuramente essere utile in contesti specifici, ad esempio in ambienti di lavoro o luoghi poco sicuri. Blocco PC da remoto La seconda novità riguarda la sincronizzazione della clipboard di Windows, quindi ogni contenuto diventa accessibile sul proprio smartphone, come ha già fatto Apple. Anche in questo caso è necessario attivare l'opzione, che consente di visualizzare i contenuti copiati. Sfortunatamente, però, la sincronizzazione avviene esclusivamente da PC al telefono. Si tratta comunque di una novità utile, dato che attualmente è necessario attivare la funzione "copia e incolla tra dispositivi" di Phone Link. Con la nuova diagnostica, Windows 11 punta a eliminare per sempre i problemi di lentezza