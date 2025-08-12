La APU "Magnus" di Xbox sarebbe pensata per le console ma anche per i futuri Xbox PC

Pare infatti che l'idea sia che anche i prossimi "Xbox PC" (nomenclatura per le macchine da gioco in stile computer che saranno marchiate Xbox) sfrutteranno al stessa APU, con grandi benefici per AMD.

Come si è discusso più volte negli ultimi mesi, per le voci di corridoio la APU "Magnus" AMD sarà alla base della prossima generazione di console Xbox e non solo.

Cosa si sa della APU "Magnus" di Xbox

Parlando sui forum di NeoGAF, il noto leaker di AMD - KeplerL2 - ha affermato in modo diretto che l'APU "Magnus" emersa in rete lo scorso mese servirà sia per le console che per gli Xbox PC, che saranno realizzato su licenza dai partner di Microsoft.

Sebbene vi saranno delle piccole differenze, l'idea è che tutti gli Xbox PC creati dai partner di Microsoft avranno la stessa struttura e le stesse componenti fondamentali: secondo un altro noto insider - HeisenbergFX4 - queste macchine da gioco saranno abbastanza standard anche per rendere lo sviluppo più semplice e non richiedere agli sviluppatori un lavoro aggiuntivo per un mercato che, perlomeno inizialmente, si prospetta limitato.

Avere macchine da gioco con la stessa APU è quindi un vantaggio per gli sviluppatori, così come per i giocatori che avrebbero macchine più vicine alle console e quindi con minori rischi di limitata compatibilità coi giochi (con relativi problemi prestazionali) e, come detto, per AMD stessa che potrà produrre in serie le stesse componenti, ottimizzare i costi, come racconta Moore's Law is Dead in un nuovo video che potete vedere poco sopra.

Secondo le voci, l'APU "Magnus" proporrà una grande novità: il suo design, basato su semiconduttori separati per CPU e GPU, è diverso dalle APU delle console più recenti e potrebbe permettere aggiornamenti hardware più semplici.

Ovviamente per ora si tratta di puri rumor e non ci sono conferme ufficiali a riguardo. Nel frattempo, si racconta anche che PS6 sarebbe come una AMD Radeon RX 9070XT ma la prossima Xbox sarebbe più potente.