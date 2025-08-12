Phasmophobia ha deciso quando uscirà dall'Accesso Anticipato: si parla anche di un seguito

Phasmophobia - il gioco horror cooperativo che negli ultimi anni ha avuto un discreto successo - è in Accesso Anticipato da molto tempo ma pare che gli sforzi degli autori stiano sempre di più spingendo l'opera verso una versione "completa".
L'art director del videogioco - Corey J. Dixon - ha parlato con IGN USA e ha svelato quando potremmo vedere la versione definitiva di Phasmophobia.
Le informazioni sul futuro di Phasmophobia
Secondo quanto rivelato dall'intervista, Phasmophobia uscirà dall'Accesso Anticipato nello stesso periodo in cui sarà pubblicato l'aggiornamento "Horror 2.0". Si tratta di un update già pianificato e previsto per il 2026.
Precisiamo inoltre che l'uscita dall'Accesso Anticipato di Phasmophobia non significherà che il gioco horror non sarà più supportato, ma semplicemente che il team lo considera come un pacchetto completo: di conseguenza il prezzo aumenterà, visto che gli Accessi Anticipati sono sempre "scontati".
"Abbiamo sicuramente dei piani per la versione 1.0, probabilmente in linea con il nostro aggiornamento Horror 2.0, dopo il quale riteniamo che il gioco sarà completo dal punto di vista delle funzionalità", ha affermato Dixon. "Ciò non significa che smetteremo di lavorarci: vogliamo ancora rielaborare le mappe e crearne di nuove in futuro, quindi ci saranno altre novità per il gioco. Ma penso che una volta raggiunto Horror 2.0, che è la prossima cosa su cui lavoreremo dopo l'aggiornamento Player Update [del 2025], il gioco sembrerà completo. Una volta fatto questo, penso che sarà a un buon punto".
Per quanto riguarda una data di uscita precisa, per ora il team non ha modo di segnalarla. Semplicemente il team ci lavorerà fintanto che non sarà soddisfatto dei risultati. Parlando invece di un lontano futuro, il team ritiene che un seguito potrebbe prima o poi essere realizzato, ma per ora non vuole fare promesse.
Ricordiamo infine che Phasmophobia diventa un film horror con un adattamento cinematografico da Blumhouse.