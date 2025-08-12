Phasmophobia ha deciso quando uscirà dall'Accesso Anticipato: si parla anche di un seguito

Phasmophobia - il gioco horror cooperativo che negli ultimi anni ha avuto un discreto successo - è in Accesso Anticipato da molto tempo ma pare che gli sforzi degli autori stiano sempre di più spingendo l'opera verso una versione "completa".

L'art director del videogioco - Corey J. Dixon - ha parlato con IGN USA e ha svelato quando potremmo vedere la versione definitiva di Phasmophobia.