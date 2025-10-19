La nuova mappa di Phasmophobia, "Nell's Diner" ha una data di uscita e rappresenta il "futuro" del gioco

Un'ambientazione inedita

Nell's Diner verrà aggiunta a Phasmophobia l'11 novembre con un nuovo aggiornamento del gioco, aggiungendo dunque un'ambientazione alquanto particolare e inedita anche come atmosfere e per alcune caratteristiche del gameplay.

Si tratta dunque di una mappa di dimensioni più contenute, leggermente più grande di Tanglewood Drive e piena di "presenze da decifrare", a quanto pare, con situazioni che si presentano piuttosto nuove.

L'ambintazione è più originale ed esula un po' dai luoghi più tipici da horror, contenendo comunque diversi elementi di narrazione ambientale che potranno risultare molto interessanti per i fan.

"Finora abbiamo aggiunto alcune location horror davvero classiche a Phasmophobia: un manicomio abbandonato, fattorie inquietanti e la nostra mappa più lineare, Point Hope, ambientata in un faro. Abbiamo sempre pensato che una tavola calda sarebbe stata perfetta, così è nata Nell's, e dar vita a questo progetto è stata una sfida davvero divertente", ha dichiarato Dan "Dknighter" Knight, direttore di Kinetic Games e sviluppatore capo di Phasmophobia.

"Insieme alla rielaborazione delle fattorie di quest'anno, Nell's è un esempio di come vogliamo che siano tutte le mappe di Phasmophobia in futuro. È unica ed è stata meticolosamente progettata per raccontare una storia più approfondita ai nostri giocatori, al di là del fantasma che stanno cacciando. Non vediamo l'ora che tutti possano provarla il mese prossimo".