La nuova mappa di Phasmophobia, "Nell's Diner" ha una data di uscita e rappresenta il "futuro" del gioco

Nel corso delle celebrazioni per il quinto anniversario di Phasmophobia, in occasione del TwitchCon, gli sviluppatori hanno annunciato la data di uscita di "Nell's Diner", la nuova mappa del gioco horror, che ha una grande importanza in quanto rappresenta in un certo senso il "futuro" del titolo in questione, una sorta di paradigma su come verranno strutturate tutte le prossime mappe.
Si tratta della quattordicesima mappa di Phasmophobia e ci vede impegnati a cacciare fantasmi all'interno di una tavola calda che, di notte, diventa alquanto inquietante, e promette di portare anche diverse sorprese rispetto alle caratteristiche standard del gioco.
Il team riconosce che le mappe più piccole tendono ad essere più popolari, consentendo un ritmo più alto, con sessioni più brevi ma intense e con momenti memorabili, e Nell's Diner si inserisce in questa tendenza.
Un'ambientazione inedita
Nell's Diner verrà aggiunta a Phasmophobia l'11 novembre con un nuovo aggiornamento del gioco, aggiungendo dunque un'ambientazione alquanto particolare e inedita anche come atmosfere e per alcune caratteristiche del gameplay.
Si tratta dunque di una mappa di dimensioni più contenute, leggermente più grande di Tanglewood Drive e piena di "presenze da decifrare", a quanto pare, con situazioni che si presentano piuttosto nuove.
L'ambintazione è più originale ed esula un po' dai luoghi più tipici da horror, contenendo comunque diversi elementi di narrazione ambientale che potranno risultare molto interessanti per i fan.
"Finora abbiamo aggiunto alcune location horror davvero classiche a Phasmophobia: un manicomio abbandonato, fattorie inquietanti e la nostra mappa più lineare, Point Hope, ambientata in un faro. Abbiamo sempre pensato che una tavola calda sarebbe stata perfetta, così è nata Nell's, e dar vita a questo progetto è stata una sfida davvero divertente", ha dichiarato Dan "Dknighter" Knight, direttore di Kinetic Games e sviluppatore capo di Phasmophobia.
"Insieme alla rielaborazione delle fattorie di quest'anno, Nell's è un esempio di come vogliamo che siano tutte le mappe di Phasmophobia in futuro. È unica ed è stata meticolosamente progettata per raccontare una storia più approfondita ai nostri giocatori, al di là del fantasma che stanno cacciando. Non vediamo l'ora che tutti possano provarla il mese prossimo".