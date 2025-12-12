L'horror cooperativo Phasmophobia arriva anche su Nintendo Switch 2, superate le 25 milioni di copie vendute

Phasmophobia è disponibile in Accesso Anticipato dal 2020 su PC (via Steam), mentre l'anno scorso è approdato anche su PS5 con supporto a PSVR2 e Xbox Series X|S, totalizzando oltre 25 milioni di copie vendute , stando ai nuovi dati condivisi dagli sviluppatori. Mancavano giusto all'appello i giocatori Nintendo, che presto potranno provare il brivido di indagare su fantasmi e spiriti maligni.

Kinetic Games ha annunciato con un trailer che l'horror cooperativo Phasmophobia arriverà anche su Nintendo Switch 2 , con il lancio fissato al 2026 . Sempre durante il prossimo anno è in programma il lancio della versione 1.0 del titolo.

A caccia di fantasmi

"Siamo al settimo cielo nell'annunciare che Phasmophobia arriverà su Nintendo Switch 2," ha dichiarato Daniel Knight, CEO e game director di Kinetic Games. "È qualcosa che sia la nostra community sia noi di Kinetic Games desideravamo da molto tempo, quindi siamo davvero felici che questo segreto custodito a lungo sia finalmente venuto alla luce.

"Con la versione 1.0 prevista per il 2026, è un momento entusiasmante per permettere a nuovi giocatori di vivere l'esperienza del gioco. Siamo felicissimi che i giocatori di Switch 2 possano unirsi a noi per tutto ciò che arriverà, oltre a immergersi nella grande quantità di contenuti che abbiamo aggiunto nel corso del 2025."

Per chi non lo conoscesse, Phasmophobia è un gioco horror multiplayer, dove fino a quattro giocatori formano un team di investigatori del paranormale che devono indagare su luoghi infestati e raccogliere prove di attività paranormali, sfruttando vari strumenti e gadget. In base alle prove dovremo identificare l'identità dei fantasmi. In base alle nostre prestazioni guadagneranno dei soldi per acquistare strumentazione ancora più avanzata e dare la caccia a spiriti ancora più pericolosi... a patto di sopravvivere.