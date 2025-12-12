0

L'horror cooperativo Phasmophobia arriva anche su Nintendo Switch 2, superate le 25 milioni di copie vendute

Forte di oltre 25 milioni di copie vendute in Accesso Anticipato, Phasmophobia arriverà anche su Nintendo Switch 2 nel corso del prossimo anno.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/12/2025
Uno spirito di Phasmophobia
Phasmophobia
Phasmophobia
News

Kinetic Games ha annunciato con un trailer che l'horror cooperativo Phasmophobia arriverà anche su Nintendo Switch 2, con il lancio fissato al 2026. Sempre durante il prossimo anno è in programma il lancio della versione 1.0 del titolo.

Phasmophobia è disponibile in Accesso Anticipato dal 2020 su PC (via Steam), mentre l'anno scorso è approdato anche su PS5 con supporto a PSVR2 e Xbox Series X|S, totalizzando oltre 25 milioni di copie vendute, stando ai nuovi dati condivisi dagli sviluppatori. Mancavano giusto all'appello i giocatori Nintendo, che presto potranno provare il brivido di indagare su fantasmi e spiriti maligni.

A caccia di fantasmi

"Siamo al settimo cielo nell'annunciare che Phasmophobia arriverà su Nintendo Switch 2," ha dichiarato Daniel Knight, CEO e game director di Kinetic Games. "È qualcosa che sia la nostra community sia noi di Kinetic Games desideravamo da molto tempo, quindi siamo davvero felici che questo segreto custodito a lungo sia finalmente venuto alla luce.

The Game Awards: tutti i giochi, i vincitori e gli annunci degli Oscar dei videogiochi The Game Awards: tutti i giochi, i vincitori e gli annunci degli Oscar dei videogiochi

"Con la versione 1.0 prevista per il 2026, è un momento entusiasmante per permettere a nuovi giocatori di vivere l'esperienza del gioco. Siamo felicissimi che i giocatori di Switch 2 possano unirsi a noi per tutto ciò che arriverà, oltre a immergersi nella grande quantità di contenuti che abbiamo aggiunto nel corso del 2025."

Per chi non lo conoscesse, Phasmophobia è un gioco horror multiplayer, dove fino a quattro giocatori formano un team di investigatori del paranormale che devono indagare su luoghi infestati e raccogliere prove di attività paranormali, sfruttando vari strumenti e gadget. In base alle prove dovremo identificare l'identità dei fantasmi. In base alle nostre prestazioni guadagneranno dei soldi per acquistare strumentazione ancora più avanzata e dare la caccia a spiriti ancora più pericolosi... a patto di sopravvivere.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
L'horror cooperativo Phasmophobia arriva anche su Nintendo Switch 2, superate le 25 milioni di copie vendute