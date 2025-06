Phasmophobia diventa un film horror: annunciato l'adattamento cinematografico da Blumhouse

Il team indie Kinetic Games ha annunciato questa mattina che il suo gioco horror Phasmophobia, diventato un vero e proprio fenomeno di massa, sta per essere trasposto in film, con un adattamento cinematografico che verrà curato dalla casa di produzione Blumhouse.

L'etichetta in questione è specializzata in horror, cosa che dovrebbe facilitare l'operazione e garantire una notevole aderenza al materiale originale, oltre a una certa cura per gli stilemi classici del genere, ed ha precedentemente prodotti anche l'adattamento di Five Nights at Freddy's, rivelatosi un notevole successo.

Il film sarà dunque prodotto da Blumhouse insieme a Kinetic Games (M3GAN, The Black Phone e il suddetto Five Nights at Freddy's), ma un supporto di enorme importanza arriverà anche da Atomic Monster, la compagnia di produzione di James Wan dietro Annabelle, The Nun e la serie The Conjuring.