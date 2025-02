Phasmophobia svela la roadmap del 2025 e un nuovo traguardo di vendite su PlayStation e Xbox

Gli sviluppatori di Kinetic Games hanno presentato la roadmap delle novità in programma per il 2025 per l'horror game cooperativo Phasmophobia , che includono nuovi contenuti, revisioni di alcuni aspetti principali del gioco, nuovi strumenti per dare la caccia ai fantasmi e altro ancora.

Le altre novità in arrivo

Per quanto riguarda le novità in arrivo, il primo aggiornamento maggiore dell'anno si intitola "Chronicle" e porterà delle modifiche sostanziali a come i cacciatori di fantasme raccoglieranno le prove. Il Tab foto verrà sostituito con il "Media Tab", che include sia fotografiche che registrazioni audio, video e prove visive di vario genere. Verrà aggiunto un nuovo strumento, il Sound Recorder, che ha la funzione di registrare dei suoni paranormali unici e che potrebbero fornire indizi chiave alle investigazioni.

La roadmap di Phasmophobia per il 2025

Nei piani del team di sviluppo ci sono anche dei rework della mappe Bleasdale Farmhouse e Graftfon Farmhouse, con la prima che riceverà "miglioramenti visivi e una riprogettazione completa del layout, comprese nuove location per i fantasmi da infestare."

Sono in programma anche una revisione dei personaggi, una nuova mappa di piccole dimensioni e aggiornamenti stagionali a tema per la Pasqua, Halloween e le feste natalizie. Anche i piani per il 2026 sono già in corso, con la rielaborazione del layout delle case, un numero ancora maggiore di nuove mappe e il gigantesco update Horror 2.0 in lavorazione, con nuovi fantasmi, eventi paranormali e molto altro ancora, che segnerà l'uscita di Phasmophobia dall'accesso anticipato.