Phasmophobia ha raggiunto un notevole traguardo di vendite su PC, PS5 e Xbox Series X|S

"Questo incredibile risultato è possibile solo grazie alla nostra meravigliosa, solidale e sempre attiva community", ha dichiarato Daniel Knight, CEO di Kinetic Games, in un comunicato stampa. "L'intero team di Kinetic Games non potrebbe essere più felice, il raggiungimento di questo traguardo è il miglior regalo di Natale che potessimo desiderare".

Cos'è Phasmophobia?

Phasmophobia è un gioco horror multiplayer, dove quattro giocatori formano un team di investigatori del paranormale che devono indagare su luoghi infestati e raccogliere prove di attività paranormali, sfruttando vari strumenti e gadget. Scoprendo correttamente l'identità di un fantasma si guadagneranno dei soldi per acquistare strumentazione ancora più avanzata... a patto di sopravvivere.

Pubblicato su PC nel 2020 in accesso anticipato, nel tempo è ha riscosso grande successo anche grazie al grande seguito su Twitch ma soprattutto per il concept accattivante e il divertimento garantito dal giocare in multiplayer con i propri amici. Le versioni PlayStation e Xbox sono state lanciate lo scorso 29 ottobre e come confermato dal team di sviluppo hanno ottenuto un discreto successo nonostante la formula dell'accesso anticipato sia ancora poco diffusa in ambito console.