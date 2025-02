Le versioni PS5 e Xbox di Phasmophobia ora supportano il riconoscimento vocale per comunicare con i fantasmi

Questa funzione è disponibile da anni su PC, ma era assente nelle versioni console lanciate a ottobre dello scorso anno. Ciò in parte limitava il gameplay di queste versioni, dato che l'uso del microfono permette di sfruttare al meglio alcuni gadget, come ad esempio la tavola ouja, e di comunicare con i fantasmi, con l'obiettivo di ottenere più prove e di identificare il tipo di spirito presente nella missione.

Il riconoscimento vocale è disponibile tramite un aggiornamento gratuito

Il lancio del riconoscimento vocale su PS5, PS VR2 e Xbox Series X|S è stato annunciato con un post pubblicato dal team di Phantasmophobia su X, che ha ricordato anche che il titolo supporta il crossplay tramite tutte le piattaforme, PC incluso.

Per chi non lo conoscesse, Phasmophobia è un gioco horror multiplayer, dove quattro giocatori formano un team di investigatori del paranormale che devono investigare su luoghi infestati e raccogliere prove di attività paranormali, sfruttando vari strumenti e gadget. Scoprendo correttamente l'identità di un fantasma si guadagneranno dei soldi per acquistare strumentazione ancora più avanzata, a patto di sopravvivere. Nel tempo il gioco ha ricevuto vari aggiornamenti con nuovi contenuti e sfide. Giusto poche settimane fa il team di sviluppo ha presentato la roadmap delle novità in arrivo nel corso del 2025 e oltre.