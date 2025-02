Delta Force: la campagna Black Hawk Down originale e il remake a confronto in un video

In occasione del lancio della modalità campagna Black Hawk Down di Delta Force, ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che la mette a confronto con quella originale del 2003.

Dalla densità e la qualità dei dettagli a schermo, all'illuminazione e le texture, e così via, i circa ventidue anni che separano i due giochi si notano tutti nel filmato qui sotto, con Studio Jade che dal punto di vista tecnico ha fatto sicuramente grandi sforzi per ricreare in Unreal Engine 5 la campagna di Delta Force: Black Hawk Down, a sua volta ispirata al film Black Hawk Down del 2001 diretto da Ridley Scott.