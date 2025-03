Il team di Delta Force conferma il rinvio delle versioni PlayStation e Xbox

Team Jade aveva già messo le mani avanti e ora è arrivata la conferma: le versioni PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One di Delta Force sono state rinviate e non usciranno più nel primo trimestre del 2025, come indicato in precedenza.

La conferma è arrivata oggi tramite un post pubblicato sulla pagina Steam dello sparatutto, dove gli sviluppatori hanno ribadito che queste versioni hanno bisogno di più tempo per essere rifinite, con i lavori al momento concentrati nel risolvere alcuni problemi relativi agli input tramite controller e ottimizzazione dell'interfaccia utente.