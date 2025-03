Nintendo prosegue la guerra alla pirateria facendo chiudere un sito francese: "una vittoria per tutti"

Nintendo continua con la sua guerra senza quartiere alla pirateria, e proprio in questi giorni ha concluso in maniera vittoriosa una lunga battaglia legale contro la compagnia francese Dstorage , con un risultato che secondo la casa di Tokyo sarebbe " significativo per l'intera industria videoludica ".

Un precedente importante

Con la chiusura di 1fichier.com e la grossa multa comminata a Dstorage potrebbe dunque iniziare una nuova fase della guerra alla pirateria, che ora può contare su un precedente importante anche per quanto riguarda la presenza di ROM e copie di software illegale conservate online.

Uno stand Nintendo

In precedenza, Nintendo aveva ottenuto che Dstorage venisse multata per 935.000€ come risarcimento danni per i giochi che sono stati trovati all'interno del deposito online, ma il caso non si era concluso lì.

La compagnia francese aveva portato il tutto davanti alla più alta corte giudiziaria francese, sostenendo che fosse necessario un ordine specifico del tribunale per poter rimuovere i contenuti dai suoi servizi di hosting, ma alla fine la ragione è stata data a Nintendo.

"Nintendo è soddisfatta dell'accertamento della responsabilità del tribunale nei confronti di Dstorage", si legge in una dichiarazione della compagnia nipponica, "la decisione della Corte Suprema francese non lascia dubbi sul fatto che i provider di sharehosting come 1fichier.com non debbano essere un rifugio sicuro per la memorizzazione e la condivisione di contenuti illegali".

"Nintendo promuove e favorisce lo sviluppo e la creatività e sostiene fortemente gli sviluppatori che creano legittimamente software nuovo e innovativo. Il messaggio di Nintendo ai consumatori è di non scaricare copie pirata dei giochi, perché ciò aumenta il rischio di interferire con le funzionalità e l'esperienza di gioco che i giochi legittimi offrono sull'hardware Nintendo autentico".