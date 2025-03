Acclaim torna dopo oltre venti anni con l'obiettivo di rilanciare i suoi classici

Acclaim è tornata: il celebre publisher americano, fondato originariamente nel 1987, è stato riportato in vita dopo oltre vent'anni dalla chiusura, nell'ambito di un ambizioso progetto che punta a rilanciare i grandi classici di questo editore.

La strategia della nuova Acclaim sarà quella di sostenere gli sviluppatori indipendenti e di riproporre i migliori franchise del passato, fornendo finanziamenti, marketing e pubbliche relazioni per consentire anche agli studi più piccoli l'opportunità di raggiungere un ampio pubblico.

Il publisher ha riunito un comitato consultivo composto da veterani dell'industria come Russell Binder di Striker Entertainment, Mark Caplan di Ridge Partners e Jeff Jarrett (sì, quel Jeff Jarrett) di Global Force Entertainment, che metteranno la propria esperienza al servizo di questa strategia.

"Per oltre tre decenni ho avuto il privilegio di far parte sia dell'universo del wrestling che di quello dei videogiochi e sono entusiasta di essere ora un partner nella rinascita di Acclaim: un editore iconico, noto per aver pubblicato alcuni dei giochi più leggendari degli anni '80 e '90", ha dichiarato Jarrett.

"Dal mio primo coinvolgimento con i titoli WWF a 16 bit del publisher alla mia esperienza nel dare forma alla serie TNA Wrestling, che ha generato il primo wrestler dei videogiochi a diventare un membro a tempo pieno del roster dello Squared Circle, ho visto in prima persona il tipo di impatto che i grandi titoli possono avere sui giocatori e sui fan."