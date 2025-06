Lars Wingefors si dimette da CEO di Embracer Group ma non lascia la compagnia

Lars Wingefors si dimette da CEO di Embracer Group: l'uomo che ha guidato prima le mire espansionistiche dell'azienda svedese, per poi condurrla attraverso un lungo e drammatico periodo di licenziamenti, chiusure e cancellazioni, passerà a una mansione differente.

A partire dal 1 agosto, infatti, Wingefors assumerà il ruolo di executive chair del consiglio di amministrazione, rimanendo così coinvolto nelle strategie di lungo periodo del gruppo. A sostituirlo come CEO ci sarà Phil Rogers, già CEO di Crystal Dynamics ed Eidos Montreal.

"Anche se la strada non è sempre stata lineare, sono incredibilmente orgoglioso dei risultati raggiunti grazie al talento dei nostri team, che hanno dato vita ad esperienze straordinarie per i videogiocatori", ha dichiarato Wingefors in un comunicato ufficiale.

"Questa nuova fase mi permetterà di concentrarmi su iniziative strategiche, fusioni e acquisizioni, nonché allocazione del capitale, garantendo la crescita e il successo continuo di Embracer. Sono più convinto che mai che il meglio debba ancora venire."