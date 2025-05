Coffee Stain si separa da Embracer, il team di Goat Simulator diventa indipendente

Coffee Stain Studios ed Embracer Group si separeranno entro la fine dell'anno: il team di Goat Simulator diventerà indipendente e quotato in borsa, ma questi non saranno gli unici cambiamenti apportati alla struttura dell'azienda svedese.

Anche l'insieme delle proprietà intellettuali Middle-Earth Enterprises & Friends assumerà infatti un'identità precisa e separata, chiamata Fellowship Entertainment, mentre verrà costituita una nuova holding, Embracer AB, che resterà azionista sia di Coffee Stain che di Asmodee e Fellowship.

"Siamo davvero orgogliosi di tutto ciò che abbiamo costruito come parte di Embracer, e grati per il supporto e la fiducia che ci sono stati accordati nel corso degli anni", ha dichiarato Anton Westbergh, co-fondatore e CEO del gruppo Coffee Stain, in un comunicato stampa.

"Ora che ci prepariamo a diventare una società quotata separatamente, la sensazione è un mix di entusiasmo e, a essere sinceri, anche un po' di timore... ma nel senso positivo del termine. (...) L'industria videoludica non è mai stata così competitiva, ma anche così gratificante per chi sa muoversi nel modo giusto."

"Crediamo che questa decisione ci dia la chiarezza e il controllo necessari per affrontare il mercato alle nostre condizioni. Potremo concentrarci ancora di più su ciò che sappiamo fare meglio: supportare i nostri sviluppatori, restare vicini alle nostre community e costruire un futuro ancora più luminoso per Coffee Stain."