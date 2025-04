Goat Direct Press Conference, tutte le novità sul brand di Coffee Stain Studios

Per festeggiare l'importante anniversario, Cofee Stain Studios ha indetto la sua prima (e forse ultima) Goat Direct Press Conference , evento digitale in cui sono state enunciate le prossime tappe della serie: tra peluche, periferiche e giochi di carte, non sono mancate piccole sorprese.

Sandbox per antonomasia, nella sua versione base non c'era molto altro da fare se non combinare guai e causare più danni possibile vestendo i morbidi panni di una capra dotata di ben poche abilità, a parte quelle di saltare e trascinare oggetti grazie all'utilizzo della sua lingua appiccicosa.

Nuovi contenuti e un debutto su mobile

Buona parte della Goat Direct Press Conference, poco a sorpresa, ha naturalmente ruotato intorno a Goat Simulator 3, gioco pubblicato nel 2022 e disponibile su PC, mobile e console di attuale e passata generazione.

I Gifts from the Rifts, come il nome lascia intendere, non sono altro che una serie di nuovi contenuti gratuiti che arricchiranno ulteriormente il già ampio guardaroba della capra protagonista. Da un vistoso impermeabile giallo, alle ali da drago, al completo in pieno stile Sherlock Holmes, vale la pena segnalare anche la nuova skin ispirata a peluche di Pilgor. Mentre la versione reale del morbido pupazzo, creato in collaborazione con YouTooz, sarà effettivamente disponibile sul negozio online del rivenditore, la declinazione virtuale di Plushie Pilgor all'interno di Goat Simulator 3 avrà il potere di tramutare in peluche personaggi e oggetti che toccherà con la sua lingua. Un ulteriore innesto di follia, nella già bizzarra isola di San Angora.

In totale Gifts from the Rifts introdurrà 27 nuovi capi d'abbigliamento, più uno segreto che andrà scovato giocando. Inoltre, a partire da oggi, 1° aprile, saranno disponibili due nuovi eventi da vivere per le strade virtuali di San Angora.

La nuova skin della capra porterà ulteriore follia per le strade di San Agora

Durante la Goat Direct Press Conference, è stato inoltre annunciato che Multiverse of Nonsense, il DLC di Goat Simulator 3, sarà presto disponibile anche su mobile, sia per dispositivi iOS che Android.

Sempre relativamente all'ultimo capitolo, è stato inoltre mostrato un misterioso teaser trailer purtroppo avaro di dettagli. Nel video si vede Pilgor camminare in varie ambientazioni, tra cui una completamente deserta. Dobbiamo aspettarci a breve un nuovo DLC?