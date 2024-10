Goat Simulator 3 dimostra che giocatori e sviluppatori non stanno pensando a PS5 Pro

A novembre arriverà PS5 Pro, il nuovo modello potenziato della piattaforma di Sony. L'annuncio non aveva stupito nessuno, visto che già nella scorsa generazione era arrivata una versione Pro della console di Sony. Come nella scorsa generazione, inoltre, si è discusso del fatto che sia una piattaforma poco utile, visto che ancora adesso si ha l'impressione che PS5 non sia ancora stata sfruttata del tutto.

Il problema, però, è che persino PS4 (e Xbox One) non sono ancora state sfruttate del tutto, visto che una buona fetta di videogiocatori non ha fatto il passaggio alla generazione corrente. Lo dimostrano giochi come Goat Simulator 3 o Star Wars Jedi Survivor che, dopo essere stati pubblicati su attuale generazione, fanno un passo indietro e arrivano su quelle più vecchie.