Tiny Glade ha venduto moltissimo: il team ringrazia, svela le cifre e promette nuovi contenuti

Non c'è ancora una "roadmap" precisa , ma gli sviluppatori prendono comunque sul serio i suggerimenti dei giocatori. "Sono lieto di annunciare che le nostre caselle di posta, i forum, i tubi pneumatici e i piccioni viaggiatori traboccano di richieste di funzionalità e di idee", continua il post. "C'è una tonnellata di cose che tutti voi vorreste che aggiungessimo, e certamente vediamo degli schemi. Ci sono anche molte cose che ci piacciono".

"Ero piuttosto preoccupato e stressato prima della pubblicazione, perché sapevamo già di voler continuare a evolvere Tiny Glade , ma non sapevamo se sarebbe stato possibile. Beh, ora possiamo certamente farlo, e lo faremo!".

Il city builder Tiny Glade ha conquistato oltre 500.000 fan in meno di 3 settimane. In un nuovo annuncio su Steam, lo studio festeggia e afferma che il successo significa che sarà possibile continua ad ampliare Tiny Glade.

Il messaggio completo di ringraziamento

Più precisamente, il team ha scritto: "Non so voi, ma sono state due settimane frenetiche e travolgenti. Credo sia giusto dire che sia io che Tom ci sentiamo un po' esausti, ma è un tipo di esaurimento molto felice. Felice perché ogni giorno siamo felici di vedere che vi state divertendo a Tiny Glade. Vedere le vostre creazioni, grandi e piccole, i commenti gentili e l'eccitazione è pura gioia - vi ringraziamo di cuore per l'accoglienza e il sostegno straordinari".

"Non riesco a esprimere appieno quanta energia ci dia vedere la vostra creatività e immaginazione prendere vita. Più di 500.000 persone hanno già giocato alla versione completa di Tiny Glade, e credo che il termine tecnico per definirlo sia *folle* :D Ero piuttosto preoccupato e stressato prima di pubblicare Tiny Glade, perché sapevamo già che volevamo continuare a realizzarlo, solo che non sapevamo se sarebbe stato fattibile. Beh, ora possiamo certamente farlo, e lo faremo!".

Ecco infine la nostra recensione di Tiny Glade.