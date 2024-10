Il bellissimo trailer di lancio di Metaphor: ReFantazio è accompagnato da una cover dei Radiohead

Atlus ha pubblicato il trailer di lancio per Metaphor: ReFantazio, il suo nuovo gioco di ruolo realizzato dai creatori di Persona. Il video non è solo bellissimo da vedere, grazie all'incredibile stile grafico dell'avventura JRPG, ma è anche interessante da ascoltare grazie a una cover di Burn the Witch dei Radiohead.

Il video dura poco meno di due minuti e propone un mix di gameplay e sequenze filmate, che permettono di farsi un'idea di cosa aspettarsi dal gioco, se ancora non avete ben chiaro di che tipo di prodotto si tratti.