C'è stata un'epoca, ormai assurta allo status di mito o leggenda, in cui solo una ristretta cerchia di intenditori sussurrava il nome Atlus negli angusti spazi del web, mentre oggi i suoi giochi sono tra i più attesi di ogni stagione. Una metafora - è il caso di dirlo - dei tempi che corrono, di come il mercato si è trasformato dopo che il successo di Persona 5 ha sdoganato uno dei marchi più poliedrici per ciò che concerne il gioco di ruolo nipponico. È stato proprio allora che Katsura Hashino , l'uomo dietro le quinte dei più grandi successi della compagnia, ha formato una divisione interna tutta sua, chiamata Studio Zero, per esplorare nuovi percorsi e svicolarsi dalla formula ormai collaudata degli ultimi Persona.

Il gioco del trono

Elda, Roussainte, Clemar, Eugief, Paripus, Mustari... Sono molte le tribù che popolano Euchronia, un regno in un mondo che potremmo definire "fantastico" nel senso di immaginario, che aderisce ai canoni del fantasy, eppure così orribilmente simile al nostro sotto molti aspetti: è un mondo pieno di intolleranza e ingiustizie, in cui le tribù si disprezzano vicendevolmente, i ricchi prosperano sulle spalle dei poveri e degli emarginati, i politici si scontrano in una perpetua faida per il potere. In questo scenario così grottescamente vicino alla nostra realtà, i ruoli si invertono: rari romanzi autobiografici raccontano il mondo per come lo conosciamo come un'utopia tecnologicamente avanzata, libera dal giogo della magia e dalla piaga del razzismo.

Questa schermata vi ricorda il vostro obiettivo alla fine di ogni giornata: salvare il principe di Euchronia

Su questo geniale rovesciamento delle parti, in cui la realtà diventa l'ideale di un mondo fantasy, lo scrittore Yuichiro Tanaka stabilisce l'intrigante premessa di Metaphor: ReFantazio, spingendo il giocatore a farsi continue domande sulla natura di questa dimensione immaginaria, inconsapevole dell'amara verità sull'utopia che il nostro mondo non è. Domande che finiscono per intrecciarsi con una trama a dir poco insolita che ha per protagonista un ragazzo appartenente alla reietta tribù degli Elda, senza nome ma con una personalità definita dalle risposte del giocatore nei dialoghi chiave della storia.

Atlus ha pubblicato una demo che vi consigliamo di giocare per scoprire nel dettaglio il folle incipit di Metaphor: ReFantazio ma, per farla breve, il nostro Elda arriva alla capitale di Grand Trad con una missione: salvare il principe che molti credono morto e che in realtà è stato soltanto maledetto da Louis Guiabern, un ufficiale che ha scalato i vertici della nobiltà e che ha recentemente assassinato il sovrano. Il defunto re, tuttavia, ricompare sotto forma di gigantesca roccia galleggiante e indice una sorta di gara di popolarità: chiunque, a prescindere dalle origini o dal ceto sociale, può puntare al trono, che andrà a chi saprà conquistare la fiducia della popolazione entro il 27 ottobre dell'anno corrente.

Il nostro Elda partecipa quindi al Torneo del Trono nella speranza di salvare il principe e di reclamare al suo posto il trono che gli spetta di diritto. Un obiettivo estremamente complicato, che però gli assicura i favori di una serie di personaggi che condividono gli stessi ideali, tra cui il nobile decaduto Strohl e la cavaliera in disgrazia Hulkenberg. Strada facendo, i tre reclutano nuovi alleati, affrontano gli altri pretendenti al trono e, neanche a dirlo, scoprono loschi segreti e cospirazioni che mettono a rischio il mondo intero.

È una storia diversa dal solito, pensata e strutturata come in un Persona. Secca ammetterlo, ma sarà molto difficile evitare il paragone nel corso di questa recensione, poiché Metaphor: ReFantazio è a tutti gli effetti un "Personalike", sottogenere dei GDR che potremmo coniare ora, in questo preciso momento e che diventa un autentico modello per il futuro. E tuttavia Metaphor si distingue da Persona a più riprese, in meglio e in peggio, ma resta un figlio legittimo di Atlus che non può sfuggire al confronto col passato, il presente e il futuro della propria eredità.

I seguaci si conoscono meglio nei momenti privati che consolidano i rapporti tra i personaggi

Un tema peraltro molto caro al cast, chiamato costantemente a confrontarsi con i propri spauracchi in un contesto sensibilmente più adulto che in passato e forse meno empatico: se i pittoreschi comprimari di Persona affrontavano problemi personali credibili in un contesto sociale realistico e contemporaneo, i personaggi di Metaphor hanno perciò personalità asciutte e contenute che li rendono più maturi, ma forse anche più stereotipati, giocando secondo le regole inventate di un mondo immaginario che vorrebbe essere un riflesso del nostro. Non vale per tutti: Strohl e Hulkenberg pescano le pagliuzze corte mentre altri, come il tragico Heismay o l'enigmatico More, sono molto più interessanti.

In generale tutti i personaggi sono ben scritti, ma manca quel guizzo che riesce a renderli veramente indimenticabili come i comprimari dei precedenti Persona, forse anche perché sono annessi all'impresa del giocatore in maniera abbastanza forzata e servono alcune ore per stabilire i rapporti e approfondirli nel tempo libero. La struttura in stile Persona prevede lo sviluppo di questi legami in momenti specifici: in questi segmenti, composti perlopiù da dialoghi e scenette, si scoprono i retroscena sugli alleati e le loro storie personali che li definiscono meglio, ma che restano completamente facoltative e non proprio originalissime.

Il trasvettore può condurci verso nuove località ma il viaggio consuma tempo prezioso

Sono tuttavia ministorie più brevi in generale, che non richiedono particolari acrobazie per essere completate, anche a fronte di un calendario generoso, che rappresenta il limite di tempo concesso al giocatore per dedicarsi alle attività secondarie prima di raggiungere l'obiettivo di turno, solitamente incarnato in un dungeon da completare sconfiggendo il boss finale. Chiunque abbia giocato almeno un Persona dal terzo in poi si sentirà subito a casa, scoprendosi a gestire il tempo come una risorsa: ogni giornata si divide in due parti, durante le quali è possibile dedicarsi all'esplorazione delle mappe, allo sviluppo dei rapporti con i seguaci e delle virtù regali - le statistiche che precludono certe attività - o ai combattimenti negli scenari disponibili.

Proseguendo nell'avventura si sblocca anche la possibilità di raggiungere nuove località con il trasvettore dello strampalato Neuras, un mezzo di trasporto che aggiunge una nuova dimensione alla gestione del tempo: viaggiare consuma giorni tra spostamenti, accampamenti e fermate, dunque è necessario tracciare delle rotte ideali che consentano di completare quanti più incarichi secondari nel minor tempo possibile. Fortunatamente, si impara a tornare alle città principali visitate almeno una volta usando una forma di teletrasporto che non consuma tempo e garantisce un minimo di libertà senza pressioni qualora si desideri fare compere o setacciare gli scenari in cerca di segreti e interazioni.

La storia è raccontata anche attraverso numerose scene a cartoni animati

Nel giro di qualche ora si prende confidenza con il nuovo loop che appare virtualmente identico a quello del più recente Persona 5 Royal, ma snellito da alcune soluzioni che sembrano lasciare spazio soprattutto al gameplay: anche le conversazioni con i seguaci sono meno verbose e vanno dritte al sodo senza perdersi in troppe chiacchiere inutili, grazie anche a un adattamento italiano sobrio e misurato. Il doppiaggio, a scelta tra inglese o giapponese, aiuta a inquadrare meglio il cast, affidato alla matita del solito ed eccellente Shigenori Soejima.

Lo Studio Zero di Hashino, in fondo, riunisce la crème dei Persona, incluso il compositore Shoji Meguro che ha dovuto affrontare una nuova sfida: allontanarsi dalle frizzanti musiche pop dei precedenti Persona per scrivere una colonna sonora più "epica" e seria. Ha fatto un centro quasi perfetto, dato che alcuni brani - come quello dei combattimenti regolari - sono assolutamente incredibili, mentre altri ci sono sembrati meno ispirati, pur contando su una varietà strumentale d'eccezione.

Un enorme nemico di Metaphor: ReFantazio mostra le qualità del design della produzione

Metaphor: ReFantazio è in effetti un titolo non proprio impeccabile dal punto di vista tecnico, e soffre il peso dei tanti anni di sviluppo che lo hanno confinato nel sempre più scomodo spazio cross-gen. In questo senso, il confronto tra il motore proprietario GFD - che risale a Persona 5 e Catherine: Full Body - e il più recente risultato raggiunto dal remake Persona 3 Reload in Unreal Engine è a dir poco spietato. Il titolo Studio Zero è salvato in corner da una direzione artistica sublime, specialmente nelle schermate di intermezzo e nell'interfaccia, e da un livello di dettaglio importante che caratterizza alcuni scenari di primo piano, mentre altri appaiono semplicemente grezzi, specie i dungeon facoltativi, sia nella geometria che nella rifinitura. Al netto di qualche incertezza nella fluidità, Metaphor è un titolo bello da vedere ma, molto semplicemente, antiquato.