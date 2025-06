Metaphor: ReFantazio ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite

Metaphor: ReFantazio è stato uno dei giochi più apprezzati da critica e pubblico nel 2024 e uno dei candidati al Game of the Year durante la scorsa edizione dei The Game Awards. Ma come è andato a livello di vendite?

A questa domanda risponde l'ultimo report per gli azionisti pubblicato da Sega Sammy, nel quale la compagnia ha annunciato che il JRPG di Atlus, al 31 marzo di quest'anno, ha superato le due milioni di copie distribuite e vendute in digitale.