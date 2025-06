L’architettura UDNA di AMD accenna al 12K: supporto a HDMI 2.2 e bandwidth fino a 80 Gbps

Tra l'altro, AMD non ha mai confermato l'UDNA per le future GPU (ha solo annunciato di star lavorando a quest'architettura) quindi vi aggiorneremo in caso di informazioni ufficiali.

Il leaker Kepler_L2 sostiene infatti che le nuove GPU AMD non supporteranno l'intero set di funzionalità HDMI 2.2 , quindi si parlerebbe di una larghezza di banda tra i 64 e gli 80 Gbps . Ad ogni modo, con questo nuovo protocollo e con il Fixed Rate Link è possibile trasmettere immagini non compresse con una risoluzione di 4K a 240 Hz, mentre con la compressione dei segnali si potrebbe parlare anche di risoluzioni fino a 12K , quindi un grande salto di qualità.

L’architettura UDNA

Si tratta di un'architettura che fonde RDNA e CDNA, rispettivamente per i prodotti consumer e per i data center. L'azienda avrebbe infatti intenzione di unificare il tutto in modo da agevolare gli sviluppatori.

"In futuro, non pensiamo solo a RDNA 5, RDNA 6, RDNA 7, ma anche a UDNA 6 e UDNA 7. Pianifichiamo le prossime tre generazioni perché, una volta ottenute le ottimizzazioni, non voglio dover cambiare la gerarchia di memoria. Quindi, stiamo forzando la questione della piena compatibilità", ha dichiarato in precedenza Jack Huynh, general manager del Computing and Graphics Business Group.

Questa nuova architettura dovrebbe competere con NVIDIA e dovrebbe influire positivamente sulla strategia dell'azienda.