Clair Obscur: Expedition 33 ha davvero problemi di esperienza utente? La nostra analisi

Oggi tuttavia ci focalizzeremo sul discutere l'impatto di alcune scelte specifiche, come la gestione dei menu di Picto e Lumina, la famigerata assenza della minimappa, come vengono esposte le informazioni, con approcci che si allontanano diametralmente dallo "stile Ubisoft". Non li tratteremo come pregi o difetti, ma piuttosto come scelte che portano a delle conseguenze nell'esperienza, in base anche alla tipologia di giocatore, visto che non viviamo i giochi tutti allo stesso modo.

Parlare di Clair Obscur: Expedition 33 non può ridursi a stendere un semplice elenco di pregi e difetti, come fosse una fredda operazione chirurgica: significa, piuttosto, confrontarsi con una visione artistica complessa, una visione che potremmo definire "autoriale". Il team ha deciso di costruire una propria identità anche in barba a standard consolidati, ed è proprio con questo coraggio che Sandfall Interactive ha voluto distinguersi, rischiando non poco.

Picto e Lumina, i nostri strumenti da pittore

Il sistema di personalizzazione dei guerrieri di Clair Obscur ha un'impostazione semplice quanto efficace. Si sbloccano dei Picto, una sorta di amuleti equipaggiabili, e una volta equipaggiati per diverse battaglie, la loro abilità, o Lumina, diventerà attivabile per tutti i personaggi. Ogni personaggio ha un totale di punti Lumina da gestire, che aumenta con l'incedere della progressione. Questo sistema permette di ricompensare spesso il giocatore quando esplora o batte un nuovo nemico, non solo tramite meri vantaggi parametrici, ma tramite nuove possibilità e strategie. Trovare un nuovo Picto crea sempre un picco di attenzione, perché saremo subito proiettati nel capire in cosa può esserci utile. Quest'impostazione, naturalmente, ha anche un altro aspetto: i Picto, a un certo punto, diventeranno moltissimi.

Il menu dei Lumina e dei Picto presenta un listone enorme, poteva essere gestito meglio?

La sfida più grande in questo menu è gestire tutti i valori dei singoli Picto e Lumina, che non sono pochi: i Picto hanno un livello, dei potenziamenti parametrici e un'abilità. I Lumina hanno l'abilità, condivisa col rispettivo Picto, e il costo in punti. Qui nasce probabilmente la prima ambiguità facilmente evitabile: personalmente, per le prime ore di gioco ho creduto che il livello dei Picto e il costo in punti del rispettivo Lumina fossero la stessa cosa, visto anche la presentazione visiva praticamente indistinguibile. Solo dopo un po' mi sono reso conto che non c'entrassero nulla, e viene da chiedersi la reale utilità del livello dei Picto. Questo livello non è potenziabile manualmente, ma serve semplicemente a non aumentare ancora di più la quantità di Picto, dato che di tanto in tanto non ne raccoglieremo di nuovi, ma versioni potenziate di quelli già trovati.

L'espediente è ottimo alla base, ma sostituirlo con delle categorie di rarità, come comune, raro e così via, avrebbe semplificato la gestione, esprimendole semplicemente con il colore dell'elemento. Un problema correlato infatti è che mentre si guardano i Picto, non si può sapere il relativo costo in Lumina. Ciò sarebbe utile, ad esempio, per decidere se equipaggiare un determinato Picto per risparmiare molti punti dall'altra parte. Costruire le build diventa quindi più confusionario e scomodo, proprio per il continuo rimbalzo tra i due menu.

L'interfaccia è visivamente impattante e immersiva, ma il testo così piccolo lo rende giocabile solo su monitor. Buona fortuna ai vostri occhi se decidete di giocarlo da Steam Deck

Un'altra critica mossa nella gestione delle build è la mancanza di preset configurabili per cambiarle velocemente, presente in molti giochi del genere. Difficile negare la sua utilità, ma probabilmente sarebbe una soluzione poco efficace, per un semplice motivo: i punti Lumina equipaggiabili crescono costantemente, per cui nella progressione ci troviamo spesso ad aggiungere Lumina in configurazioni precedentemente concentrate su altro, semplicemente perché ora possiamo. Questo sistema si lega alla progressione in modo additivo, per cui il gioco spinge ad avere una sola build alla volta, per espanderla nel momento in cui sblocchiamo nuovi punti. Non funzionerebbe come ad esempio in Monster Hunter, in cui il numero di pezzi equipaggiabili è sempre lo stesso, dall'inizio alla fine del gioco.

Insomma gestire le build può essere complesso, ma c'è anche da notare una certa attenzione ai dettagli: la nomenclatura dei Picto segue sempre regole precise, combinando il nome di una situazione di innesco, ad esempio Partenza per indicare il primo turno, con un effetto specifico, come Energizzante, che conferisce PA aggiuntivi. Questa chiarezza già di base aiuta molto a muoversi nella lista, anche se qualche filtro in più di sicuro non avrebbe rovinato nulla, visto che un sistema di filtri c'è ed è ben implementato.