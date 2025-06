Assassin's Creed Shadows presto riceverà la difficoltà Incubo e una nuova storia con un aggiornamento

Continua il supporto post-lancio di Assassin's Creed Shadows: poche ore fa Ubisoft è tornata sui social per stuzzicare i giocatori con alcune delle novità in arrivo con il prossimo aggiornamento gratuito in programma per mercoledì 25 giugno.

A quanto pare, si tratterà di un update piuttosto corposo, che potrebbe convincere anche chi ha già completato l'avventura di Naoe e Yasuke a tornare a giocare. Tra le novità spicca il nuovo livello di difficoltà Incubo, che - come il nome lascia intendere - offrirà una sfida con la "S" maiuscola.