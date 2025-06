iOS 26 beta: Apple nasconde una versione alternativa della suoneria ‘Reflection’

Diversi utenti hanno scoperto un file audio, non ancora accessibile dalle Impostazioni, che farebbe pensare a una suoneria inedita. Ecco tutti i dettagli in merito.

Alcune fonti hanno segnalato la presenza di una nuova suoneria nella prima beta per sviluppatori di iOS 26, ma al momento è inaccessibile. Si tratterebbe di una versione alternativa della suoneria predefinita introdotta su iPhone X dal 2017, ma al momento non sappiamo ancora se Apple abbia deciso di renderla ufficialmente disponibile. Vediamo meglio tutti i dettagli in merito, in modo da fare chiarezza.

La nuova suoneria Questa scoperta è stata riportata da alcuni account su X, nonché da ShrimpApplePro e da Aaron Perris, collaboratore di MacRumors. Pare infatti che nel codice della beta sia presente un nuovo file audio, ma la suoneria in questione non può essere selezionata all'interno delle Impostazioni, quindi è attualmente "nascosta". Molto probabilmente potrebbe essere rilasciata con i modelli iPhone 17, previsti per la fine dell'anno. Come già anticipato, si tratta di una versione alternativa di 'Reflection', ma per ora non sono stati rivelati ulteriori dettagli in merito. Nel frattempo, vi ricordiamo che iOS 26 arriverà ufficialmente a settembre con una serie di novità.