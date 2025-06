Cosa giocherete questo weekend? Rematch, Raidou Remaster o FBC: Firebreak?

Nonostante l'estate sia di solito un periodo più tranquillo in termini di nuove uscite, le ultime settimane hanno portato titoli decisamente interessanti e, soprattutto, il lancio di Nintendo Switch 2, con molti di voi che probabilmente in questo momento si stanno divertendo con Mario Kart World. Considerando quanto è stato ricco e abbondante il 2025, è probabile che altri approfitteranno del tempo libero per sfoltire il backlog.

Rematch è la sorpresa della settimana

Come accennato poc'anzi, gli ultimi giorni ci hanno regalato alcune uscite degne di nota. Su tutte spicca Rematch, il sorprendente esperimento di Sloclap: dagli scontri ravvicinati di Sifu al gioco più amato dagli italiani. Il risultato? Un successo, almeno stando ai numeri su Steam e all'accoglienza generalmente positiva. Il gioco propone match multiplayer 5v5 dove a fare la differenza sono solo l'abilità personale e la coordinazione tattica della squadra. Niente fuorigioco, niente falli: solo azione frenetica, trick spettacolari e partite ad altissimo ritmo. Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di Rematch.

È anche la settimana del debutto di FBC: Firebreak, l'esperimento con cui Remedy tenta di entrare nel mondo dei multiplayer cooperativi. Ambientato nello stesso universo di Alan Wake e Control, il gioco ci mette nei panni dei Firebreakers, un'unità speciale incaricata di contenere minacce paranormali all'interno della misteriosa Oldest House. Le missioni ci vedranno affrontare dozzine di nemici sfruttando un variegato arsenale di armi e abilità. Per ora, il lancio è stato un po' in sordina, ma il titolo è incluso senza costi aggiuntivi in PlayStation Plus Extra e Game Pass: per chi è già abbonato, provarlo non costa nulla.

Infine, Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army segna il ritorno dell'action GDR di Atlus originariamente uscito su PS2. Ambientato in una Tokyo dell'era Taisho alternativa, vestiamo i panni di Raidou Kuzunoha XIV, un eveocatore di demoni che lavora sotto copertura come assistente investigativo. Il gioco è stato rimodernato graficamente, con numerose migliorie al gameplay che ne rendono l'esperienza più fluida e accessibile. Ne abbiamo parlato in dettaglio nella nostra recensione.

E voi? Passerete il weekend con una di queste novità o state giocando a tutt'altro? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.