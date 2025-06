Meta e Oakley lanciano i nuovi occhiali smart con video in 3K

Meta ha ufficialmente annunciato i nuovi occhiali smart in collaborazione con Oakley. Si tratta di un modello in edizione limitata dotato di una fotocamera frontale, microfoni integrati e altoparlanti, ma nel corso dell'estate verranno rilasciati ulteriori prodotti. Pare che questi occhiali siano dedicati a una fascia specifica di utenti , ovvero gli sportivi, ma le loro caratteristiche li rendono davvero versatili e adatti ad ogni utilizzo . Vediamo meglio le loro caratteristiche.

Le caratteristiche degli occhiali Oakley Meta HSTN

Come già anticipato, il modello HSTN è in edizione limitata ed è disponibile per il preordine dall'11 luglio al costo di 499 dollari. Gli altri modelli verranno rilasciati invece nel corso dell'estate e costeranno 399 dollari (quindi prezzo pressoché invariato in Italia). In maniera analoga ai Meta Ray-Ban, anche in questo caso troviamo delle caratteristiche molto interessanti. Gli occhiali Oakley sono infatti dotati di altoparlanti e microfoni integrati nella montatura, nonché di una fotocamera frontale.

Gli occhiali Meta Oakley

Le funzionalità disponibili sono diverse: basterà collegare gli occhiali a un telefono e sarà possibile effettuare telefonate, ascoltare musica o addirittura parlare con Meta AI. In quest'ultimo caso, grazie alla fotocamera e al microfono, potrete anche fare delle domande in tempo reale a Meta AI su ciò che si sta vedendo (o tradurre qualcosa al volo).

Passiamo ora alle specifiche più tecniche. Gli occhiali hanno un grado di resistenza all'acqua IPX4, mentre la durata della batteria offre un'autonomia di 8 ore; la custodia di ricarica può alimentarli fino a 48 ore. Inoltre, e questo forse è uno degli aspetti più interessanti, con questo prodotto potrete registrare video in 3K, a fronte dei 1080p di Meta Ray-Ban.