0

Su Instagram è ora possibile collegare più Reel: scopriamo la nuova funzione

Meta ha annunciato una funzione che consente ai Creator di collegare più Reel in serie. L'utente, quindi, potrà sfruttare il nuovo pulsante per accedere automaticamente al prossimo contenuto.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/08/2025
Instagram su smartphone

Instagram ha introdotto una nuova funzione che permette agli utenti di collegare più Reel in una serie. Si tratta di una novità molto utile, soprattutto quando i contenuti sono molto lunghi ed è preferibile dividerli. In questo modo gli utenti potranno accedere alla seconda parte con un singolo tap. Scopriamo meglio tutti i dettagli al riguardo.

Come funziona

Meta ha annunciato questa nuova funzione a TechCrunch. Funziona in modo analogo a quanto già visto su TikTok e permette agli utenti di collegare più Reel in serie. In questo modo non dovranno scorrere o cercare le diverse parti, quindi avranno tutti i contenuti a portata di mano. In ogni caso, la funzione può essere utilizzata anche per raggruppare video simili (ad esempio legati a una serie di idee per la postazione da gaming). Può quindi fungere anche da "playlist", con tutti i contenuti raggruppati in modo ancora più strategico.

Ora i Reel si possono collegare (Fonte: Instagram / TechCruch)
Questi Reel possono essere collegati tra loro quando si aggiungono le didascalie o attraverso il menu opzioni dei contenuti condivisi in precedenza. Il nuovo pulsante si troverà in basso a sinistra e, come già detto, permetterà agli utenti di passare direttamente al contenuto successivo senza perdere tempo. Strategicamente parlando, è una funzione che porta a un aumento del tempo di visione, quindi è particolarmente utile anche per i Creator stessi.

Arriva anche il doppiaggio

Tra le altre novità troviamo anche una funzione dedicata alle traduzioni IA su Facebook e Instagram. Di conseguenza è possibile anche doppiare i video, con tanto di labiale sincronizzato, ma attualmente è disponibile solo dall'inglese allo spagnolo e viceversa. In futuro, però, verranno aggiunte anche altre lingue, tra cui l'italiano. Ovviamente i contenuti tradotti e doppiati potranno essere dapprima revisionati e saranno particolarmente realistici, dato che sfrutteranno il suono e il tono della vostra voce.

#Meta #Tecnologia
