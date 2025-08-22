Su Instagram è ora possibile collegare più Reel: scopriamo la nuova funzione

Instagram ha introdotto una nuova funzione che permette agli utenti di collegare più Reel in una serie. Si tratta di una novità molto utile, soprattutto quando i contenuti sono molto lunghi ed è preferibile dividerli. In questo modo gli utenti potranno accedere alla seconda parte con un singolo tap. Scopriamo meglio tutti i dettagli al riguardo.

Come funziona Meta ha annunciato questa nuova funzione a TechCrunch. Funziona in modo analogo a quanto già visto su TikTok e permette agli utenti di collegare più Reel in serie. In questo modo non dovranno scorrere o cercare le diverse parti, quindi avranno tutti i contenuti a portata di mano. In ogni caso, la funzione può essere utilizzata anche per raggruppare video simili (ad esempio legati a una serie di idee per la postazione da gaming). Può quindi fungere anche da "playlist", con tutti i contenuti raggruppati in modo ancora più strategico. Ora i Reel si possono collegare (Fonte: Instagram / TechCruch) Questi Reel possono essere collegati tra loro quando si aggiungono le didascalie o attraverso il menu opzioni dei contenuti condivisi in precedenza. Il nuovo pulsante si troverà in basso a sinistra e, come già detto, permetterà agli utenti di passare direttamente al contenuto successivo senza perdere tempo. Strategicamente parlando, è una funzione che porta a un aumento del tempo di visione, quindi è particolarmente utile anche per i Creator stessi. Instagram sta lavorando a "Picks", la nuova funzione che aiuta gli utenti a trovare interessi in comune