Facebook e Instagram hanno un nuovo centro assistenza unificato, Meta testa anche il supporto con l'IA

Meta ha annunciato il debutto di un centro assistenza unificato destinato agli utenti di Facebook e Instagram. Si tratta di una risposta alle critiche accumulate negli ultimi anni, dovute a sistemi di supporto frammentati e spesso incapaci di risolvere problemi legati agli account. Il nuovo hub punta a offrire strumenti più chiari per segnalare malfunzionamenti, recuperare un profilo e ottenere risposte tramite sistemi basati su intelligenza artificiale.

Il rollout è già in corso a livello globale sulle app Android e iOS, con l'obiettivo di sostituire gradualmente le precedenti soluzioni di assistenza. La novità principale riguarda l'introduzione di un assistente IA pensato per guidare gli utenti nelle operazioni più comuni, come recuperare l'accesso o modificare le impostazioni sensibili del profilo.