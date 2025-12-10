Facebook si aggiorna: doppio tap per i like e altre novità per una navigazione più semplice

Facebook ha introdotto alcune novità dedicate al feed , in modo da rendere la navigazione più semplice e coinvolgente. Dalla nuova griglia standardizzata per le foto al doppio tap per mettere "Mi piace", scopriamo i principali cambiamenti.

Le novità del feed

Come vi abbiamo già anticipato, Facebook ha deciso di rendere il feed più semplice e ancora più immersivo. L'obiettivo è quello di permettere agli utenti di godersi i contenuti che interessano maggiormente. Prima di tutto, quando si pubblicano più foto, queste saranno disposte in una griglia standardizzata (vi mostriamo un esempio qui sotto, in modo da aiutarvi a capire meglio).

Inoltre, in modo simile a Instagram, è possibile mettere "Mi piace" direttamente con il doppio tocco su una foto. Tra le varie novità si possono anche vedere i contenuti del feed a schermo intero, quando si clicca su un determinato post. A cambiare sono anche le funzioni più utilizzate di Facebook: Reel, Amici, Marketplace e Profilo saranno a portata di mano in primo piano nella barra delle schede, in modo da potervi accedere facilmente. Piccoli cambiamenti riguardano anche il design del menu, nonché notifiche più chiare.

I risultati di ricerca, invece, mostreranno più contenuti in un layout a griglia. Potrete quindi esplorare diversi risultati, tra foto e video, ma in futuro Facebook cercherà di estendere la funzione a più contenuti e tipi di post.