Le funzioni IA di WhatsApp sotto la lente dell'antitrust: l'AGCM amplia l'indagine su Meta

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha annunciato mercoledì l'ampliamento dell'indagine su Meta Platforms, concentrandosi sul possibile abuso di posizione dominante attraverso le funzionalità di intelligenza artificiale integrate nel servizio di messaggistica WhatsApp. La decisione segue i primi accertamenti iniziati a luglio, quando l'ente aveva sollevato dubbi sull'integrazione dell'assistente Meta AI senza consenso esplicito degli utenti.

L'AGCM ha segnalato come i nuovi termini per la WhatsApp Business Solution, introdotti lo scorso 15 ottobre, insieme all'inserimento di strumenti e funzionalità interattive basate su Meta AI, possano limitare la produzione di contenuti, l'accesso al mercato o lo sviluppo tecnico nel settore dei servizi di chatbot intelligenti. L'inchiesta mira a valutare se tali pratiche possano alterare la concorrenza e influenzare negativamente le dinamiche di mercato in Italia.