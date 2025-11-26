0

MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo la scheda video MSI RTX 5080 16G INSPIRE 3X al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 21%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/11/2025
MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC

Su Amazon è disponibile la scheda video MSI RTX 5080 16G INSPIRE 3X a 1.149 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 1.325,71 €, e il prezzo consigliato di 1.449 €, permettendoti di risparmiare fino al 21%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche della GPU

Questa scheda video INSPIRE 3X OC offre prestazioni straordinarie per il gaming, il rendering 3D e le applicazioni professionali più impegnative. Le esperienze di gioco sono estremamente fluide, grazie all'architettura avanzata. La scheda grafica raggiunge una frequenza di boost fino a 2655 MHz, mentre la soluzione di raffreddamento con tre ventole consente un flusso d'aria ottimale. Ciò significa poter mantenere la temperatura della scheda sotto controllo anche con le sessioni più estreme e impegnative.

MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC
MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC

Troviamo inoltre le tecnologie DLSS 4 e Ray Tracing per una qualità visiva eccezionale ed effetti grafici realistici. Lato connettività la GeForce RTX 5080 presenta 3 porte DisplayPort 2.1 e 1 porta HDMI 2.1.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC è in sconto su Amazon al minimo storico