MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC è in sconto su Amazon al minimo storico

Caratteristiche della GPU
Questa scheda video INSPIRE 3X OC offre prestazioni straordinarie per il gaming, il rendering 3D e le applicazioni professionali più impegnative. Le esperienze di gioco sono estremamente fluide, grazie all'architettura avanzata. La scheda grafica raggiunge una frequenza di boost fino a 2655 MHz, mentre la soluzione di raffreddamento con tre ventole consente un flusso d'aria ottimale. Ciò significa poter mantenere la temperatura della scheda sotto controllo anche con le sessioni più estreme e impegnative.
Troviamo inoltre le tecnologie DLSS 4 e Ray Tracing per una qualità visiva eccezionale ed effetti grafici realistici. Lato connettività la GeForce RTX 5080 presenta 3 porte DisplayPort 2.1 e 1 porta HDMI 2.1.