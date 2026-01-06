0

Nuove offerte AMD Ryzen su AliExpress: ecco una serie di codici per risparmiare fino a 40 €

Tra le offerte di AliExpress troviamo i processori gaming Ryzen con sconti fino a 40 €. Ecco alcuni coupon validi fino al 7 gennaio.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   06/01/2026
AMD Ryzen

Su AliExpress sono disponibili i processori AMD Ryzen in diverse versioni che troverai comodamente riepilogate di seguito. Questi coupon sono validi fino al 7 gennaio e fino a esaurimento scorte, quindi ti suggeriamo di approfittarne. Vediamo quindi i principali sconti:

Processori AMD in offerta

La linea Ryzen 7000 e 9000 continua a rappresentare il punto di riferimento per chi cerca prestazioni elevate su piattaforma AM5. Il più importante processore è sicuramente il nuovo 9800X3D, dato che introduce ulteriori miglioramenti, garantendo prestazioni eccezionali sia in ambito gaming che produttivo.

Si tratta in questo caso delle offerte del nuovo anno, valide fino al 7 gennaio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, pertanto potrebbero subire variazioni.

