Tombi! Special Edition ora è disponibile anche su Nintendo Switch 2, ma niente upgrade dalla versione Switch 1

Limited Run Games ha annunciato che da oggi Tombi! Special Edition, la riedizione del primo capitolo della serie, è disponibile anche in una versione nativa per Nintendo Switch 2.
Il gioco può essere acquistato tramite l'eShop al prezzo di 19,99 euro. Il publisher afferma che, rispetto alla versione Switch 1, venduta allo stesso prezzo, i giocatori possono aspettarsi una risoluzione più alta, performance migliorate e asset di qualità superiore.
Niente upgrade gratuito o a pagamento
La brutta notizia è che non sembra esserci alcun percorso di upgrade, né gratuito né a pagamento, per chi possiede già la versione Switch 1. Né Limited Run Games né l'eShop di Nintendo ne fanno menzione, e diversi utenti su X e Reddit confermano di non aver trovato alcuna opzione per passare alla nuova edizione. Salvo cambiamenti futuri, chi ha già acquistato il gioco dovrà quindi ricomprarlo a prezzo pieno.
Tombi! Special Edition segna il ritorno dell'amatissima avventura platform del 1997 sulle piattaforme moderne. Questa riedizione introduce varie funzionalità aggiuntive, come il salvataggio in qualsiasi momento, il riavvolgimento dell'azione e i controlli analogici. Tra gli extra troviamo un museo con documenti di sviluppo inediti, materiale promozionale e bozze originali in alta risoluzione, un'intervista al creatore Tokuro Fujiwara e una colonna sonora rimasterizzata. Giusto poche settimane fa è arrivata anche la riedizione di Tombi! 2 su PS5, Nintendo, Switch 2 e PC.